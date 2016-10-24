Представители РМК открыли секреты создания идеальной промышленной безопасности работы в ходе конференции «Эффективность и безопасность горнодобывающего и обогатительного производства», где собрались руководители крупнейших производств России.

Руководитель отдела по охране экологии Русской медной компании Наталия Гончар рассказала о прекрасных результатах внедрения передового опыта по охране окружающей среды. На подробной презентации она перечислила исчерпывающий перечень мероприятий, который обеспечивает безопасность растительного и животного мира. Отметим, что на эти цели РМК тратит ежегодно от полутора до двух миллиардов рублей.

Напомним, что в текущем году Михеевский ГОК был удостоен сразу двух сертификатов швейцарской компании SGS по стандартам ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». Награда подтверждает высочайшее качество заботы об окружающей среде и работниках предприятия.