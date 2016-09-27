Эксперты министерства отметили, что выращивание скота и овощей в данной местности является сложным, и зачастую убыточным мероприятием. Кроме того, они отметили, что заявитель основывался на данных совхоза, который работал в тех местах порядка 40 лет назад. Учитывая то, что Челябинская область хорошо обеспечена качественными продуктами питания, а также динамику добычи полезных ископаемых, данное предложение было признано заведомо провальным.

Кроме того, данные, на основе которых был подготовлен запрос активиста, невозможно использовать для социально-экономического анализа, поэтому и дальнейшая поддержка этого проекта государством является преждевременной.