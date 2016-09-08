Журналисты, оперируя непроверенными фактами, обвинили врачей в непрофессионализме и убийстве человека.

Как отметила главврач больницы Марина Лукина, набирать очки в предвыборной гонке, используя ложь и клевету, недопустимо. По всем случаям, описанным в публикациях, еще до их появления были проведены проверки внутри медицинского учреждения, а также внешний аудит ФОМСа. Фонд нашел недоработку лишь в одном случае, когда больной сам много раз отказывался от настоятельных просьб врачей о срочной госпитализации.

Получается, что репутация врачей поликлиники была подорвана без всяких на то оснований. В своем стремлении восстановить справедливость медиков поддержали десятки пациентов и жителей Увельского района.