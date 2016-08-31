Про возникшую ситуацию рассказал член правления Союза журналистов Южного Урала, директор ИД «Гранада пресс» Сергей Филичкин.

Напомним, что по инициативе бизнесмена была объявлена настоящая травля нескольких южноуральских средств массовой информации. Они разместили на своих страницах ряд публикаций на основе пресс-релизов правоохранительных и надзорных органов, что привело к запугиванию журналистов с помощью московских адвокатов бизнесмена Валерия Гартунга. Он обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность СМИ и убрать проблемные тексты. Однако вместо того, чтобы испугаться и снять материалы, журналисты нашли поддержку у Союза журналистов Южного Урала, экспертного совета по средствам массовой информации при ЗСО и комитета по информационной политике ЗСО. Вчера со сложившейся ситуацией ознакомился заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

По мнению Сергея Филичкина, южноуральские журналисты подверглись нападкам бизнесмена абсолютно беспочвенно. Подобный прессинг может привести к срыву объективной и непредвзятой работы южноуральской прессы. Союз журналистов поддержал СМИ Челябинской области, подчеркнув, что подобное давление на прессу недопустимо.