Поездки повышенного комфорта стали возможны благодаря появлению в Челябинске нового формата перевозок с uber.

Напомним, что менее пяти месяцев назад в Челябинск ворвалось новое и удобное приложение для вызова машин Убер. Водителям оно понравилось за понятный интерфейс и приличный заработок, южноуральцам и гостям города – за недорогие поездки и легкость вызова машины. Спустя всего пять месяцев в Челябинске появился дополнительный сервис, с помощью которого вы в том же приложении можете простым движением руки вызвать машину представительского класса. Надо всего-то передвинуть курсор с uberSTART на uberX.

Стоимость поездки будет складываться из трех величин – 100 рублей за подачу автомобиля, 10 рублей за километр дороги и 3 рубля за каждую минуту. В сумме минимальная поездка обойдется всего 130 рублей.