Это - представители международной компании Uber, недавно запустившей в Челябинске свой сервис по заказу автомобилей через приложение на смартфоне. Жителям города новый сервис понравился - приложение уже скачало несколько десятков тысяч человек - и заказов у подключенных к платформе водителей очень много. Поэтому Убер готов дать возможности заработка новым водителям. Главное - иметь права категории В (стаж от 3 лет) и желание добросовестно работать и зарабатывать. Кстати, поскольку Убер - не таксопарк, а технологическая платформа, работать можно по собственному удобному графику - а уж заработок будет зависеть только от Вас.

Во время “ярмарки вакансий” в “Роднике” будущие водители смогут узнать все детали из первых рук - от самих сотрудников Uber. Там же можно будет оформить необходимые документы (не забудьте паспорт, права и полис ОСАГО) и даже, если есть время, пройти обучение - и в тот же день выйти на линию и заработать первые деньги. Вот такая ярмарка - приехал за продуктами, вернулся с новой работой.