В 3-м сезоне шоу «ТАНЦЫ» участвует немало казанских танцоров. Metro удалось взять эксклюзивное интервью у самой яркой семейной пары – Натальи и Айрата Файзрахмановых.



Как давно вы занимаетесь танцами?



Наталья: Я танцую уже 10 лет. Начинала с эстрадных танцев в родном Новокузнецке, но довольно быстро моё сердце покорили уличные направления, и я стала активно развиваться в брейкинге. Вот уже 5 лет я представляю город Казань. Здесь стала пробовать другие танцевальные направления, но так же относящиеся к уличным танцам: хип-хоп, хаус. С началом нового этапа в моей жизни, во время беременности, захотелось больше женственности во всем, в том числе и в танце. Тем более, с животом особо фризы не поделаешь (Смеется). И я стала интересоваться и изучать новое для меня направление «вог». Брейкинг и вог - это как две стороны меня, противоположные, но в то же время дополняющие друг друга. Сила и уверенность против женственности и загадочности!



Айрат: Танцую с 9 лет. Сначала это были бальные танцы - я был многократным чемпионом, но потом поругался со всеми и ушёл в эстрадные танцы! Танцевал профессионально в театре танца «Мгновение». После травмы позвоночника переключился на фристайл, а именно хаус.



Почему решили участвовать в проекте «ТАНЦЫ»?



Наталья: Потянуло проверить свои силы и возможности. Сидя дома перед экраном очень легко критиковать и хореографию, и исполнение. Совсем другое дело - прийти и попробовать выступить самому. И вот тут-то начинаешь понимать все сложности, через которые проходили участники предыдущих сезонов. И складывается совсем иное впечатление и отношение к происходящему, приходит понимание всей глобальности проекта «ТАНЦЫ».



Айрат: У нас маленький сын - мы своим примером хотели показать всем танцорам, что это не конец карьеры.



Мы желаем вам искренней победы и сразу вопрос: какие планы на выигрыш?



Наталья: Мы даже не думали про деньги, если честно. Родители учили не делить шкуру неубитого медведя. Наверное, вложили бы выигрыш в развитие нашей школы танцев и в своё собственное. И отправились за океан учиться у лучших!



Айрат: Да, в школу и за океан.



Смотри выступление казанцев в 3 сезоне шоу «ТАНЦЫ» и болей за них 10 сентября в 21:30 на ТНТ!



Фото: ТНТ