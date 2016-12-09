Новые конструкции, которые вы можете увидеть в торговых комплексах, называются пилларсами, - объяснили нам в рекламной компании ООО «Азбука». «Азбука» владеет десяткой таких конструкций, расположенных в разных частях города (подробнее на сайте http://www.azbuka.info). Пилларсы появились в Челябинске сравнительно недавно, хотя в мире такой способ рекламирования — далеко не новость.

- Этот вид рекламы ориентирован на малый и средний бизнес, - пояснил генеральный директор «Азбуки» Эдуард Трифонов. - Для нас толчком к его развитию было стремление обеспечить предпринимателей доступной рекламой. Несмотря на то, что пилларсы – это современный, динамичный рекламный носитель, они не так дороги в обслуживании, как наружная реклама.

О том, скольким людям попадется на глаза такая реклама, долго рассуждать не придется: торговые комплексы периодически приходится посещать каждому, таким образом, средний трафик в день составляет от 4 до 20 тысяч человек только в одном комплексе, а их в сети «Азбуки» - пока шесть.

В числе главных плюсов пилларсов считается их ненавязчивость. Они легко вписываются в инфраструктуру любого комплекса, яркие технологичные объекты привлекают внимание и взрослых и маленьких посетителей, становятся неотъемлемой их частью. Кстати говоря, пилларсы компании «Азбука» разместили на своей территории не только такие ТРК, как КС или Фиеста, но и железнодорожный вокзал Челябинска. А к его внешнему (и внутреннему) виду относятся очень серьезно: это и «ворота города», и здание, связанное с федеральной структурой — РЖД. Однако пилларсы не вызвали критики и у столичного руководства.

- На самом деле раздражение и ощущение «рекламого шума» главным образом вызывает так называемая незаконная реклама, - подчеркнул Эдуард Трифонов. – Я сторонник профессионального подхода к рекламе как в качественном, так и в законодательном аспектах.