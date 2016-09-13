Теперь городские власти прикрепили им статус «зеленых зон» и намереваются полностью запретить вырубку и строительство на этих территориях.

Напомним, что челябинские активисты при поддержке депутатов получили поддержку городских властей и сохранили островок леса в парке на Захаренко. На личные деньги горожан там был организован спортивный уголок, где можно потренироваться перед сдачей нормативов ГТО.

Теперь же нужно защитить этот парк от застройки. Для этого власти Челябинска совместно с горожанами соберутся на круглом столе, где решат, какие перспективы ждут парки и скверы столицы Южного Урала, а также обсудят возможность введения моратория на застройку этих мест.

Отметим, что жителям активно помогают местные депутаты. К примеру, по мнению Андрея Барышева, такие островки свежего воздуха необходимо сохранять и беречь. Если вырубить все деревья и построить дома, южноуральцам станет просто нечем дышать.

Круглый стол состоится завтра, 14 сентября, в 404 кабинете. Мероприятие откроется в 14-00.