В рамках мероприятия, которое было организовано Общественной палатой РФ, все россияне могли отправить свои вопросы на проект «Час с министром». Южноуральцы приняли активное участие в разговоре – больше всего вопросов пришло относительно судьбы Коркинского разреза, перспективы строительства Томинского ГОКа, а также загрязнения единственного питьевого источника Челябинска – Шершневского водохранилища.

В конференции также принял участие вице-президент Русской медной компании Дмитрий Говоров, который рассказал, что проект Томинского ГОКа имеет большой экономический эффект не только для Южного Урала, но и для всей России в целом. Это по праву федеральный проект, который создаст около полутора тысяч новых рабочих мест и будет отчислять более ста миллиардов рублей в виде налогов. Для этого в строительство будет вложено порядка 60 миллиардов рублей. Томинский ГОК станет современным промышленным предприятием, которое будет отвечать всем нормам экологической и промышленной безопасности.

Кроме того, министр экологии России подчеркнул, что согласно проекту рекультивации хвостохранилище может быть перенесено в разрез. Подобный успешный опыт может быть использован в решении аналогичных проблем по всей России.

А д ля того, чтобы южноуральцы имели больше информации о проекте Томинского ГОКа, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин предложил провести на площадке Общественной Палаты дополнительное обсуждение будущего строительства.