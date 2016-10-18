Казань традиционно активный город в плане проведения мероприятий по профилактике рака груди. Ежегодно здесь проходят различные акции, цель которых – привлечь внимание к этому заболеванию и побудить женщин пройти обследование. Например, в 2014 году состоялся масштабный велопробег «Крути против рака груди».



А в мае нынешнего года в ТЦ «МЕГА» прошла акция «Казань против рака груди», где женщины могли пройти бесплатную консультацию онкологов-маммологов и получить талон на бесплатную маммографию или УЗИ молочных желёз. Акция прошла при поддержке мэрии Казани, Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани, Министерства здравоохранения РТ.



В мероприятии участвовали 12 квалифицированных врачей-маммологов. Они обследовали и проконсультировали женщин, рассказали о необходимости регулярных профилактических осмотров и о возможностях современной хирургии по реконструкции груди после удаления молочных желёз.







О проекте рассказали известные люди



Проект, в рамках которого также прошли символический забег в поддержку больных раком груди и концерт, получил широкую поддержку – о нём в своих аккаунтах в соцсетях написали более 50 известных людей Татарстана и Москвы. Среди них были популярные ведущие Мария Веденеева, Анастасия, экс-ведущая «Эфира», а ныне пиар-директор компании «Нэфис» Айгуль Мирзаянова, кавеэнщик Дмитрий Кожома.



Ежегодно такие акции помогают кому-то спасти здоровье и жизнь. Например, в прошлом году у 11 женщин в рамках акции был выявлен рак груди на ранней стадии.



В октябре в Казани в рамках всероссийской кампании #ЯПРОШЛА проводятся бесплатные диагностические обследования для женщин на современном оборудовании. Пройти бесплатную диагностику можно в Маммологическом центре доктора Дружкова по адресу: ул. Сибгата Хакима, 33, а также в Поволжском центре онкодиагностики по адресу: ул. Г. Камала, 4а. Записаться на обследование можно по телефонам: (843) 522-83-90, 225-20-30 и 590-03-03.







Операции не нужно бояться



Факторы риска. Metro обратилось к онкологам, чтобы узнать, что может вызывать развитие рака молочной железы



По мнению онкологов, факторы риска связаны, прежде всего, с репродуктивной функцией женщины. И на первом месте среди них стоит повышенный уровень эстрогенов в крови, который проявляется ранним началом менструаций (в возрасте до 11 лет) и поздним наступлением менопаузы (в возрасте старше 50 лет).



По статистике, нерожавшие женщины заболевают раком молочной железы в три раза чаще, чем рожавшие. Имеет значение и возраст рожениц. Считается, что каждые роды в возрасте до 35 лет предохраняют от рака молочной железы, а каждые роды после 35 лет, наоборот, располагают к этой болезни (особенно опасны первые роды в этом возрасте). При этом женщины, имеющие пятерых детей, в пять раз реже страдают раком молочной железы, чем те, кто никогда не рожали.



Огромно отрицательное значение абортов: женщины, перенесшие аборты, в пять раз чаще заболевают раком молочной железы, чем те, у кого абортов не было.



Говоря о ранней диагностике рака молочной железы, эксперты отмечают, что женщины нередко тянут с визитом к врачу, опасаясь перспективы лишиться груди. Между тем, полностью удалять молочную железу необходимо, только если опухоль достигла больших размеров. И даже в этом случае может быть выполнена реконструктивная операция.



– В зависимости от желания самой пациентки реконструкцию можно провести одновременно с удалением молочной железы. Это может быть установка силиконовых имплантов или пересадка кожи и подкожно-жировой клетчатки с передней стенки живота в ту область, где находилась молочная железа, – то есть проведение реконструкции с помощью собственной ткани пациентки. Вариантов достаточно много, и методика подбирается индивидуально, исходя из каждого конкретного случая, – рассказал заведующий маммологическим отделением Республиканского онкодиспансера Олег Дружков.



При этом удаление груди в целях профилактики рака, как это сделала Анджелина Джоли, по мнению эксперта, не является панацеей:



– Операция по превентивному удалению молочных желез при высоком риске развития болезни снижает её вероятность с 80% до 15-20%. Дело в том, что фрагменты железистой ткани в минимальных количествах сохраняются в области ореола и соска, и даже несколько граммов этой ткани могут стать плацдармом для возникновения рака.



Эксперт



Чем раньше, тем лучше



Важность обращения к онкологу на ранних стадиях рака молочной железы хорошо иллюстрируют следующие цифры. Лечение, начатое на первой стадии рака молочной железы, обеспечивает десятилетнюю выживаемость пациентов в 94% случаев, причём из 6% умерших в этот период половина умирает от других причин, не связанных с данной болезнью, и только 3% – собственно от рака. В случае четвёртой стадии результаты значительно хуже. Поэтому чем раньше женщина обращается за лечением, тем больше у неё шансов на жизнь и даже полное выздоровление, – рассказал Metro Олег Дружков, доцент кафедры онкологии и хирургии КГМА, заведующий маммологическим отделением онкодиспансера РТ, заслуженный врач РТ.







Генетика



Ученые обнаружили у татарских женщин особенности



Учёные Института фундаментальной медицины и биологии КФУ обнаружили у татарских женщин генетическую особенность, затрудняющую выявление у них наследственной предрасположенности к раку молочной железы и яичников.



Дело в том, что большинство случаев наследственного рака молочной железы связано с наличием мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Однако онкологи Татарстана заметили, что женщины-онкобольные татарского происхождения получают отрицательные анализы после проведения генетического тестирования даже при наличии «семейной истории», и провели собственные исследования.



В совместной исследовательской лаборатории КФУ-RIKEN ИФМиБ КФУ были проанализированы образцы крови 100 женщин татарского происхождения с «семейной историей» рака молочной железы. В результате было установлено, что у многих из них мутации, являющиеся причиной заболевания, происходят в другой области генов BRCA1 и BRCA2, нежели у женщин славянского происхождения, а у некоторых татарок мутации подвергаются и вовсе другие гены.



– Система, которая сейчас повсеместно используется в России, адаптирована под женщин славянского происхождения и неприменима для татар, как, вероятно, и для башкир, якутов. По нашим результатам, для татарок нужно будет делать отдельную тест-систему, – рассказала Елена Шагимарданова, старший научный сотрудник лаборатории «Экстремальная биология» ИФМиБ КФУ.



К работе над этим проектом учёные КФУ приступили в начале этого года. Исследователи отмечают, что исследование необходимо продолжить – привлекать к нему большее количество женщин, представительниц других этносов, проживающих в Поволжье. научная работа велась совместно со специалистами Республиканского онкологического диспансера. И республиканские онкологи уже скорректировали тесты, терапию и применяют результаты исследований в клинических условиях.



Кстати, женщины из смешанных семей имеют риск заболеть 50%:



• Вероятность. Подавляющее большинство жителей региона – из смешанных семей, и у них есть вероятность получить либо «классическую» славянскую мутацию, либо ту, которая досталась от татарских предков.



Фото: zdorovieinfo.ru