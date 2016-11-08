ЗСД станет бесплатным. Правда, только на несколько месяцев. И только на центральном участке. Конкретная дата открытия пути пока не сообщается. Как рассказал "Радио Балтика" директор компании "Магистраль Северной столицы" Алексей Бнатов, чтобы появилось право взимать плату за проезд, нужно получить строительные подтверждения, акты и еще целый ряд документации. А это будет происходить постепенно - центральный участок за это время успеют "обкатать" бесплатно. Однако цены уже будут известны - их...