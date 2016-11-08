МЧС рекомендует водителям перед выездом (особенно на междугородние трассы) звонить на номер 8 (843) 227-45-63, здесь расскажут о возможных неблагоприятных ситуациях на дорогах Татарстана, а также, чтобы узнать прогноз погоды, дорожную обстановку и правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В связи с ухудшением погодных условий по республике - прогнозируют метель, плохую видимость – появление нового сервиса для водителей стало актуально. Телефон открыли в Главном управлении МЧС России по Татарстану на базе Центра управления в кризисных ситуациях.
Фото: ga-te.ru