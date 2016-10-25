3 ноября Национальный музей РТ примет участие в 4-й общероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств». В этом году программа будет называться «КиноОдиссея-2016» и будет приурочена к «Году российского кино».Просмотр экспозиций будет сопровождаться концертами, мини-спектаклями, кинопоказами и мастер-классами.

Детская программа стартует с 14.00. Центральная детская Библиотека приготовила специальный проект «Территория кино», где сотрудники расскажут о том, как книжные герои оживают в мультфильмах и фильмах. На выставке будут представлены диапроекторы и кинопроекторы 50-х годов; проигрыватель с пластинками (любимые песни из мультфильмов и фильмов); рамка «киноплёнка» с фотографиями актеров 50-х годов; куклы – персонажи мультфильмов.

Программа для взрослых посетителей начнется в 18.00 и продлится до полуночи. Посетителей ждут лекции о легком жанре мюзикла и нелегкой роли музыканта в кино, от ведущего киноведа нашего города Хайбуллиной А.И. А также мастер-класс по написанию киносценария, концерт музыки из кинофильмов, немое кино и живая игра тапера.

В этот вечер будут подведены итоги акции «Сними кино в музее». Конкурс уже стартовал. Любой посетитель может снять короткий ролик о своем визите в музей и выложить в социальных сетях. Победитель будет определен «народным голосованием» и выбран по количеству «лайков».

Награждение состоится 3 ноября в 21.00.



Фото: www.ektrest.ru