В последнее воскресенье ноября отмечается неофициальный праздник – День матери. Metro рассказывает о нескольких мамах Казани. У них непростая история, но это не мешает нашим героиням оставаться счастливыми.



Динара Косач – «Женщина года 2015», удостоена медали «Материнская слава», мама семерых детей.



На волнующих всех вопрос: «Почему столько детей?» – Динара отвечает, что единственная достойная цель в жизни – это научиться по-настоящему любить. А многодетность – кратчайший путь к этой цели.



«Однако не многодетность делает женщину счастливой, а душевная близость с мужем, единение, мир, – говорит Косач. – Дети вносят полноту и осмысленность в нашу с ним жизнь. Но многие забывают, что у супругов должно быть «что наполнять» и «чему придавать смысл»! Выстроить отношения с мужем сложно, но без этого не будет радости ни маме, ни детям».



На вопрос о моменте, в котором мама чувствует себя абсолютно счастливой, Динара отвечает, что это может быть совместный просмотр фильма, когда всем хорошо и уютно. Или когда малыши спят рядышком. Главное, чтобы дома царил мир.



У Юлии Ивашкевич два года назад диагностировали рак груди. Первая реакция у женщины была упадническая.



– Тогда я собиралась умирать, ведь рак в моей голове был ассоциирован со смертью. Было страшно за детей, они никому не нужны на самом деле, кроме матери, за мужа, на кого они останутся, – вспоминает Юлия.



Но постепенно ситуация нормализовалась, Юлию стали поддерживать родные и знакомые, а главное – муж и дети. Сейчас Юля проходит курс химиотерапии, ведёт активный образ жизни и является создателем пациентско-волонтёрской организации «Без бергә». Она сама выкарабкалась, нашла радость и стимул к жизни и теперь помогает сделать это другим заболевшим.



– Здоровья, терпения, сил и счастья. Оставайся такой же красивой и доброй, – пожелала маме Саша.



– Желаю, чтобы она была здоровой, чтобы оставалась самой лучшей мамой в мире, – поздравил Гриша.



– Желаю здоровья. Я люблю маму, – сказал Всеволод.







У Надежды Титовой тоже непростая судьба, у неё двое детей, старшая Аня на инвалидности и маленький Миша.



– Анютка родилась после 8 лет ожидания. Сразу было ясно, что что-то не так. Была даже не депрессия, а осознание того, что жизнь у ребёнка будет совсем другой, – вспоминает Надежда. – Через 12 лет родился Миша, мы уже даже не ждали, но Господь послал нам сына.



Когда дочке было 3-4 годика, Титовы поняли, что больниц и реабилитационных центров им не хватает, что ребёнок должен общаться с другими детьми и развиваться, а в детские сады таких детей не берут. Тогда у Надежды родилась идея создать общественную организацию родителей детей-инвалидов.



– Дети для меня – моя жизнь, мой воздух. Никогда не думала, что буду заниматься общественной работой, но так случилось. Благодаря детям моя жизнь стала очень активной и разнообразной, – говорит Надежда. – Хочу пожелать всем мамам особенных детей никогда не отчаиваться, разрешать ребёнку больше самостоятельности и дарить ему любовь. Всё, что мы можем и должны дать нашим детям, – это любовь.



Римма Хадиева – казанская художница с ДЦП. Вся её история – это путь преодоления и борьбы. С детства маленькая Римма полюбила рисование, но никто тогда не мог подумать, что она отправится учиться в Москву, поступит в Центральный специализированный институт искусств и станет профессиональным художником.



В Москве Римма познакомилась с Андреем, 41-летним художником из Пскова. Он был слеп на один глаз и глух на одно ухо, они поженились, но через год он трагически погиб. А Римма вернулась в Казань и родила дочку Венеру.



– Я в своём творческом развитии зашла в тупик, и ребёнок мне помог найти себя в жизни. Я решила, что моё интеллектуальное развитие продолжится в Венере. Новая жизнь, новые возможности, новые идеи, – рассказала Римма Хадиева.



Сейчас Римма начала воплощать свою давнюю мечту о создании мульт-студии в жизнь, проводит занятия для особенных детей, у неё также проходят выставки на разных площадках города.



– Я желаю маме счастья. Её часто по «телику» показывают, я ею очень горжусь и люблю, - поздравила Венера маму с наступающим праздником.



Автор: Анна Главатских, Регина Шагеева

Фото: из личного архива казанцев





