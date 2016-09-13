Праздник. 12 сентября в России отмечают День программиста



В честь праздника Metro предлагает разобраться с основными стереотипами и мифами, которыми окутана эта благородная профессия.



В народе «программист» и «компьютерщик» одно и тоже. Собирательный образ всех специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Действительно ли все айтишники – нелюдимые невзрачные худышки, взламывающие серверы Пентагона за 5 минут, как принято о них думать? Большинство стереотипов о них уже устарели или описывают только часть картины. На формирование образа типичного айтишника в наших головах сильно повлияли фильмы и книги. Чудиков, подходящих под это описание, много в совершенно разных профессиях. Приглядитесь.



«Я как айтишник могу опровергнуть каждый пункт на примере самого себя. Данные стереотипы давно уже устарели, как Зинаида Павловна из соседнего подъезда. К айтишникам сегодня больше применимы стереотипы про хипстеров, но не каждый айтишник - хипстер».



Ирек Ситдиков, 26 лет



«Я – web- программист. В жизни ничего не паял, потому что не умею, собрали с друзьями футбольную команду, никогда не испытывал проблем со зрением, с женой увлекаемся латиноамериканскими танцами. Стереотипы возникают из-за плохой осведомлённости людей».



Олег Абакумов, 26 лет







«Мне представляется забавным, что большинство людей не различают специальности в сфере IT. Отсюда и появляется стереотип «ты ж компьютерщик», «глянь, а, у меня тут фен барахлит». Но почему-то не каждый просит гинеколога посмотреть, что не так с ухом».



Анастасия Богачёва, 23 года



«Немытая голова – это полбеды. Немытый программист – вот беда. И не одна кружка, а заставленный ими стол. Все айтишники носят кеды, и в ушах всегда наушники. А ещё они людей не любят, и думаю, что много пьют».



Лиза Бурмистрова, 23 года



Автор: Регина Шагеева

Фото: Из личного архива казанцев