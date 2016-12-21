Анастасия Волочкова перед гастролями в Караганде попала в очень сильный буран. Балерина выложила на своей странице Инстаграм сообщение о том, как она со своей группой добирались из Астаны. Волочкова рассказала, что дорогу замело снегом, и выбраться из непрекращающейся метели было почти невозможно. - Жизнь без приключений скучна. Но сегодня по дороге из Астаны в Караганду нам было реально страшно. Автобан замело и пришлось ехать по длинной дороге на спектакль. Начался буран, метель, дорогу...