По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Росси по РТ, информация о возгорании поступила в 12.04 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ. Угрозы для населения нет.
На месте, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, работают 76 сотрудников казанского пожарно-спасательного гарнизона и 20 единиц техники.
Руководство ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» пока от комментариев отказалось.
Как сообщили Metro в пресс-службе МЧС, на данный момент пожар потушен.
Причины возгорания выясняются.
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