17-18 сентября на автодроме «Казань Ринг» пройдет большой гоночный уик-энд. Седьмой этап Российской серии кольцевых гонок: 10 гонок за два дня, автограф-сессии с участием звезд русского кольца, возможность самому стать гонщиком с помощью компьютерного симулятора. Вход свободный.

Казанцы также смогут выиграть поездку на гоночном такси. Накануне финала Российской серии кольцевых гонок у всех жителей и гостей Казани будет возможность выиграть место в гоночном такси, за рулем которого опытный пилот совершит круг по автодрому KazanRing после субботних заездов.

Одна из возможностей принять участие в этом конкурсе – посетить пре-пати Российской серии кольцевых гонок, которое пройдет на той же Кремлевской набережной в центре Казани. Здесь 15 сентября с 18:30 до 21.00 отдыхающие смогут познакомиться с автомобилями всех классов, заглянуть под их капоты, узнать технические подробности от профессиональных пилотов и гоночных инженеров.

Фото: предоставлено PR-службой "Sellout Sport System"