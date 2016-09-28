МВД по РТ обратилось к гражданам с просьбой пройти процедуру добровольной дактилоскопической регистрации.



Как сообщает МВД по РТ, дактилоскопия является на сегодняшний день самым доступным гарантированным методом идентификации личности. Однако в автоматизированной дактилоскопической информационной системе (АДИС) «Папилон» МВД по Республике Татарстан имеется дактилоскопическая информация только на тех лиц, которые когда-либо преступили закон, а также на сотрудников различных ведомств, которые в силу своей профессиональной деятельности подвергаются повышенным рискам.



Между тем, ежегодно на территории Республики Татарстан объявляется в розыск около 400 без вести пропавших граждан, из которых устанавливается около 70 процентов. Кроме того, ежегодно разыскивается более 500 лиц, утративших связь с родственниками, либо самовольно покинувших социальные учреждения (дома-интернаты для престарелых, спецшколы, психиатрические лечебницы). Некоторые из них страдают потерей памяти или же в силу заболевания не способны сообщить о себе сведения, которые помогли бы в установлении личности. А дактилоскопия, как уверяют в МВД по РТ, сегодня наиболее достоверный способ идентификации личности человека.



В МВД Татарстана предусмотрена добровольная бесплатная дактилоскопическая регистрация всех граждан, которая проводится в органах внутренних дел по месту жительства заявителя, по письменному заявлению или заявлению, поданному в электронном виде через Единый портал госуслуг.



Проведение дактилоскопирования проводится, в том числе, и в электронном виде. Вместе с тем, полученные таким образом сведения являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.



В 2016 году с заявлением о прохождении государственной добровольной дактилоскопической регистрации через портал госуслуг обратилось 184 гражданина.



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