В Казань приехал Дед Мороз



8 декабря в рамках своего новогоднего путешествия Всероссийский Дед Мороз посетил столицу Татарстана.



Дед Мороз посетил детский центр «Экият», подарил подарки и рассказал казанцам, что такое настоящее волшебство. Вместе с волшебником приехали генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштайн и гимнастка Яна Батыршина. В Казани их встречал Кыш Бабай.



В Казани установили памятник Садри Максуди



В казанском сквере «Стамбул» 7 декабря в честь знаменитого политика и юриста, родившегося в Татарстане, воздвигли памятник.



Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым провели торжественное открытие памятника в честь советника президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. В конце они возложили цветы к монументу. Садри Максуди сыграл важную роль в развитии татарстано-турецких отношений.



Татарстан попал в ТОП-5



9 декабря был составлен рейтинг эффективности управления в субъектах России, в котором Татарстан занял второе место.



Лидером рейтинга стала Тюменская область. Также в пятёрку вошли Белгородская область, Чечня и Ямало-Ненецкий автономный округ. Главным аутсайдером стала республика Бурятия. Однако отличных (0,8 и более баллов) показателей эффективности не показали ни один регион.



У казанского студента украли 25 «айфонов»



Кража произошла 6 декабря на торговой точке рядом с Вьетнамским рынком.



Сейчас полиция изучает записи с камер наблюдения. По их версии преступникам потребовалось полчаса, чтобы совершить кражу. Жертвой стал студент КГАСУ. Общий ущерб был оценен в полмиллиона рублей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.



В Казани продается новый Гарри Поттер



Продолжение истории о волшебнике «Гарри Поттер и Проклятое дитя» появилось в Казани.



С 7 декабря стартовали продажи русскоязычного издания книги. В столице Татарстана её можно приобрести за 460-540 рублей. Пока историю можно купить в трёх ТЦ города: XL, «Парк Хаусе» и «Тандеме». Сюжет новый книги повествует о взрослой жизни Гарри Поттера и приключениях его сына Альбуса.



Фото: kazan.kp.ru, realnoevremya.ru