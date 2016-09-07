Вчера в городской Ратуше Мэр Казани Ильсур Метшин и вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян подписали Меморандум о сотрудничестве между Мэрией Казани и Mail.Ru Group. Это первый пример сотрудничества этой компании с муниципалитетом, в рамках которого специально для Казани разработана страница на сервисе «Добро.Mail.ru» с информацией о городских благотворительных фондах и их проектах.

Градоначальник также напомнил, что в этом году 1 сентября все казанские первоклассники получилидневники добрых дел, и уже сейчас, спустя неделю, звучат положительные отклики со стороны родителей.

– Я очень хочу, чтобы мы стали самым добрым городов в России и за ее пределами. Никаких препятствий для этого нет. У нас замечательные люди, дети и все, чтобы добиться этого, - отметил градоначальник.

– Проект «Добрая Казань» направлен на то, чтобы люди, которые хотят заниматься благотворительностью, могли реализовать эту потребность», - отметил в свою очередь вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян. По его словам, с помощью нового проекта казанцы смогут выбрать тот способ оказания помощи, который им более доступен.

Сервис «Добро.Mail.Ru» был запущен три года назад, и сегодня 97 проверенных организаций из 24 регионов России, в том числе и казанские, собирают с его помощью пожертвования и находят волонтеров, а тысячи пользователей делают свои первые шаги в благотворительности. Как рассказала руководитель проекта «Добро Mail.ru» Александра Бабкина, в числе казанских благотворительных организаций, которые уже используют этот удобный сервис, - благотворительные фонды им.А.Вавиловой и «День добрых дел», недавно к сервису присоединились благотворительные фонды «Ак Барс Созидание» и «Альпари». Александра Бабкина также сообщила, что за этот год сервисом собрано пожертвований больше, чем за весь прошлый год.

Фото: metshin.ru

