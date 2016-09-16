На нем был размещен агитационный материал кандидата в депутаты Госдумы. Представители Литовченко оперативно приехали на место и, выяснили, что баннер был испорчен специально — полотно было изрезано острым предметом. По факту порчи баннера было подано соответствующее заявление в полицию.

Отметим, что за минувшие дни это уже второй акт вандализма: в понедельник в штаб кандидата въехал грузовик.

- У нас есть информация, что против меня готовится серия порочащей информации, - уточняет Анатолий Литовченко . - Мне очень жаль, что в преддверии выборов далеко не все готовы работать честно и открыто.

В данный момент испорченный неизвестными людьми баннер заменили на новый.