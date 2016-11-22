Внимательные инструкторы, отличное снаряжение, питание – все это будет бесплатно предоставлено ребятам, которые показали лучшие успехи в учебе. Многие школьники раньше не имели такой возможности, и для них это станет прекрасной наградой. Стоит отметить, что этот проект реализуется по инициативе депутата госдумы Владимира Бурматова и при поддержке губернатора Южного Урала. Как рассказал Владимир Бурматов, главная цель – сформировать интерес к горным лыжам и сноуборду, а также и к урокам физкультуры.

- В этом году мы попробуем пригласить к участию тех ребят, которые вряд ли по-другому получат эту возможность, - сказал Владимир Бурматов. - Речь идет о детях из малообеспеченных и неполных семей, воспитанниках детских домов и школ-интернатов и так далее. В наших силах подарить им праздник, и мы обязательно это сделаем. Проект очень востребован, особенно это заметно, когда видишь горящие и полные восторга глаза ребят, покоривших свой первый горнолыжный склон.

На этой неделе проверят горы на прочность ребята из Нязепетровска и Кыштыма, следом поедут школьники и из других территорий.