14, 15 и 16 октября в Казани пройдёт тур федерального отбора в команду, которая сыграет с национальной сборной по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам молодёжи и спорту РТ.



Проект «Народная команда» родился летом 2016 года. Тогда футболисты-любители Эдуард Ахмедов и Никита Якушов предложили российской сборной показать себя в деле на поле с простыми россиянами. Предложение получило широкий резонанс: всего за неделю видеообращение набрало больше 7 млн просмотров, а социальные сети авторов идеи проекта стали разрываться от сообщений.



В сентябре 2016 года начался федеральный тур по набору в народную команду, первым городом которого стал Волгоград, где экспертная группа, руководствуясь специально разработанной методикой, отобрала 22 лучших футболиста, которые вошли в расширенный список кандидатов в народную сборную.



Следующий город на очереди – Казань! Здесь, в спортивной столице России, с 14 по 16 октября на стадионе «Трудовые резервы» все зарегистрировавшиеся участники пройдут полноценный отбор в команду: экспертная группа проекта «Народная команда» познакомится с претендентами на местах, проведёт серию отборочных тестов на основе уникальной методики, специально разработанной для проекта. Затем отобранные футболисты будут случайным образом поделены на команды и сыграют укороченные матчи.



В ходе отбора статистику успехов игроков будут фиксировать 25 народных помощников экспертов. По результатам суммарных показателей кандидатов #Народнаякоманда определит 23 лучших игрока тура, которых ждут следующие этапы отбора.



После завершения федерального отборочного тура в регионах России и народного голосования участники команды проведут учебно-тренировочный сбор в Москве и направят официальное письмо в Российский футбольный союз с целью сыграть контрольный матч со сборной России.



Фото: aif.ru