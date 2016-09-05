Напомним, что 31 августа глава Центризбиркома сказала прессе, что на Южном Урале было обнаружено нарушение избирательного законодательства, из за которого было заведено административное дело.

СМИ подхватили эту информацию, уточнив, что именно Анатолий Литовченко распространял агитационные материалы с собственной символикой. Однако сегодня, 2 сентября, Элла Памфилова также через прессу поправила свои слова.

Она уточнила, что либо ее прозвучали некорректно, либо ее неверно поняли журналисты, но Анатолий Литовченко к этому административному делу не имеет никакого отношения.

- Мои слова касались организации пикета в одном из городов Южного Урала, - сказала она. - Я специально делаю это уточнение через прессу, так как в прессе появился целый ряд новостей, которые могут повлиять на ход избирательной кампании. Они не соответствуют действительности.