Личные финансы. Специалисты компании «Яндекс.Деньги» изучили, как изменились расходы пользователей в Интернете этим летом по сравнению с прошлым



Исследование показало: летние месяцы жители Казани предпочли провести дома: они тратили меньше денег на путешествия и больше — на интернет-покупки и соцсети.



Аналитики также пришли к выводу, что с июня по август пользователи из Казани активно обновляли гардероб: этим летом по сравнению с прошлым число покупок в интернет-магазинах одежды и аксессуаров выросло в полтора с лишним раза, средний чек составил около 530 рублей. Косметика и парфюмерия были нарасхват: количество платежей в этой категории почти утроилось, а средний чек стал больше на 65% — 3200 рублей.



Занимаясь онлайн-шопингом, казанцы не забывали про семью и дом. Так, по сравнению с прошлым летом, в этом году число платежей в интернет-магазинах детских товаров выросло на треть, а средний чек — на 40%, до 2100 рублей. Пользователи активно заказывали и бытовую технику: количество таких покупок увеличилось тоже на треть, а средний чек — в полтора с лишним раза, до 4700 рублей.



При этом летом казанцы проводили меньше времени за компьютерными играми и больше общались, правда, в Интернете: по сравнению с прошлым летним сезоном, в этом году число платежей за игры снизилось почти на 30%, а за дополнительные возможности соцсетей — наоборот, выросло на 10%. За раз игроманы тратили 430 рублей, а пользователи соцсетей почти в два раза больше — 800 рублей.



6 300



рублей за раз в среднем потратили казанцы на билеты на поезда и самолёты. В целом же за лето казанцы совершили на 40% меньше платежей за билеты, чем за такой же период прошлого года.



Фото: kzndeti.ru







