Проект «Легальные парковки» должен быть подготовлен к концу года. В рамках этой работы активисты Штаба поддержки губернатора уже выявили более 400 нелегальных парковок и устранили нарушения закона во многих местах. Самые лакомые кусочки в центре Челябинска закрылись, а выдача новых документов временно приостановлена. Это привело к провокациям и давлению со стороны бизнесменов – они пытаются сфальсифицировать результаты работы активистов.

- Эти попытки давления еще раз доказали нам, что мы действительно занимаемся важным и непростым делом , - отметил Александр Галкин. – Мы выявили более 400 стихийны х автостоянок, деятельность которых курируется в том числе и депутатом Челябинской городской Думы .

В свою очередь специалисты пообещали, что, несмотря на противодействие бизнеса, проект будет представлен губернатору точно в срок – до конца 2016 года. Также активисты уточнили, что обязательно расскажут все подробности о своей работе и о технологиях борьбы, с которыми они столкнулись при реализации губернаторского поручения.