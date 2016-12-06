Сладости. В Казани открылась выставка эксклюзивных тортов



В одном из торговых центров Казани открылась необычная выставка. На Международной выставке тортов Рената Агзамова, представлено большое количество тортов от звёздного кондитера-дизайнера: классические, свадебные, детские, торты-гиганты и торты для знаменитостей. Общий вес экспозиции составляет около 2 тонн.



1 Торт для казанцев. Общий вес около 70 кг



Для торта, приготовленного специально для Казани, понадобилось около сорока килограммов шоколада. На одном из ярусов можно увидеть достопримечательности Казани: памятник Мусе Джалилю, Нацмузей РТ и КФУ. На фото – сам кондитер и эксклюзивный кулинарный шедевр для казанцев.



2 Торт «Кармен». Вес: 80 кг

Яркий, стильный торт в три яруса, покрытый шоколадным велюром красного цвета. Главным украшением торта являются карамельные свечи со светящимися карамельными лампочками. Боковая сторона каждого яруса украшена шоколадными и карамельными полусферами в тон торту. Дополнительную высоту изделию придают подставки из больших шоколадных шаров между ярусами.



3 Торт «Алиса в стране чудес». Вес: 100 кг

Нестандартный торт, выполненный по мотивам мультфильма «Алиса в Стране чудес». На торте в самых необычных местах расположены персонажи из мультфильма: Шляпник, кролики, Чеширский кот, Пиковая дама. Бабочки на торте сделаны из карамели. Большие сказочные грибы передают атмосферу фильма.







4 Торт для Галустяна. Вес: 8 кг

Двухъярусный торт покрыт белым велюром. На верхнем ярусе на шоколадном диске размещаются две театральные маски: «Грусть» и «Радость». Фигура актёра выполнена вручную из сахарной голландской массы.







5 Торт «Хлопок». Вес: 220 кг

Свадебный торт в пять ярусов, покрытый шоколадным велюром цвета слоновой кости. Главное украшение торта – карамельные цветки хлопка. Боковую сторону каждого яруса украшают карамельные подвески, выполненные в технике «эффект зеркала» в карамели с применением сусального пищевого серебра.



6 Торт «Мстители». Вес: 30 кг

Трёхъярусный торт, покрытый голубым велюром. Торт украшен карамельными и шоколадными разноцветными шарами. Главная изюминка экспозиции – точные копии персонажей фильма «Мстители», выполненные скульптором из сахарной голландской массы для вручную.



Фото: Алексей Спиридонов