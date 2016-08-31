Простуда. На прошлой неделе в республике был зафиксирован рост числа заболевших ОРВИ

За неделю с 15 по 21 августа в Татарстане было зарегистрировано 6906 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 9,8% больше, чем на предыдущей неделе. Однако врачи не спешат бить тревогу, эпидемии пока никакой не наблюдается.



– Официально грипп ещё не зарегистрирован, это обычные остро-респираторные заболевания. У нас наплыва больных нет, небольшое увеличение числа заболевших связано с установившейся жаркой погодой, – рассказала Metro заведующая эпидемиологическим отделом городской больницы № 7 Наталья Шайхразиева.



Одной из главных причин болезней в жару является употребление прохладительных напитков, мороженого. Но на первом месте стоит кондиционер, а именно: опасен резкий перепад температур.



– Надо стараться избегать сквозняков, следить, чтобы кондиционер не сильно переохлаждал, ставить наиболее комфортную температуру – 24-25 градусов. Естественно, не пить ледяную воду из холодильника, подождать, пока она немного согреется, – поясняет врач.



Наиболее вредны холодные напитки и сквозняки людям, чей иммунитет и так ослаблен – у которых есть хронические болезни или сопутствующие заболевания сердечно-сосудис-той системы, бронхо-лёгочной системы, поэтому врачи призывают к особенной осторожности и предусмотрительности в жару, а при появлении температуры нужно обращаться к специалистам.



Конец лета богат на витамины, и чтобы поддержать свою иммунную систему, надо есть больше свежих фруктов и овощей с грядки.



– Сейчас очень много ягод, фруктов, можно делать натуральные компоты и морсы, которые намного полезнее покупных соков. Также в жару можно пить минеральную воду, но не ледяную, – добавила Шайхразиева.



Тем временем в больницах и поликлиниках республики началась прививочная кампания от гриппа. Как говорят специалисты, лучше всего делать прививку в конце лета - начале осени.



– К нам в прививочный кабинет пришла новая вакцина. Сейчас самое время, чтобы сделать прививку и сохранить свой иммунитет. Обычно грипп начинается уже в конце сентября, всё зависит от погоды, вирус очень любит влажность, сырость, – рассказала Шайхразиева.



Автор: Анна Главатских

Фото: ufavesti.ru