С 26 сентября 2016 г. начинаются курсы татарского языка.



"Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета продолжает набирать слушателей на бесплатные курсы татарского языка на осенний период 2016 года", – сообщается на сайте организаторов.



Срок обучения составит 3 месяца. Осенний период начнется с 26 сентября и продлится до 16 декабря 2016 года.



Организаторы напоминают, что в список групп включаются только те слушатели, которые заполнили анкеты и принесли свои заявления.



Анкету нужно заполнить до 11 сентября (включительно), заявление нужно принести до 16 сентября (включительно)



Запись ведётся только в электронном виде.



Информацию о группах и расписании занятий можно будет увидеть на сайте kpfu.ru/tatkurs.html 14 сентября.



Фото: kpfu.ru