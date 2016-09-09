С 26 сентября 2016 г. начинаются курсы татарского языка.
"Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета продолжает набирать слушателей на бесплатные курсы татарского языка на осенний период 2016 года", – сообщается на сайте организаторов.
Срок обучения составит 3 месяца. Осенний период начнется с 26 сентября и продлится до 16 декабря 2016 года.
Организаторы напоминают, что в список групп включаются только те слушатели, которые заполнили анкеты и принесли свои заявления.
Анкету нужно заполнить до 11 сентября (включительно), заявление нужно принести до 16 сентября (включительно)
Запись ведётся только в электронном виде.
Информацию о группах и расписании занятий можно будет увидеть на сайте kpfu.ru/tatkurs.html 14 сентября.
Фото: kpfu.ru