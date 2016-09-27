Федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016» стартовал в минувшую пятницу в Самаре. Республику Татарстан на конкурсе представляет финалист регионального этапа конкурса «Учитель года-2016», учитель истории и обществознания гимназии №90 г. Казани Иван Филатов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
Всего в первых двух турах федерального этапа принимают участие лучшие учителя России из 85 регионов. Конкурсные мероприятия проходят на площадках двух самарских школ.
28 сентября по итогам первого тура определятся 15 лауреатов конкурса. 1 октября будут подведены итоги второго тура и станут известны имена пятёрки финалистов, которые отправятся в Москву для участия в третьем, заключительном туре.
Традиционно абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2016» будет назван в Государственном Кремлевском дворце накануне празднования Дня учителя. Ему будет вручен главный приз конкурса - большой хрустальный пеликан.
Фото: "Вечерняя Казань"