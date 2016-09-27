Верховный суд Татарстана освободил физика Юрия Горюнова от выплаты штрафа за нарушение скорости.



В августе 2015 года кандидат физико-математических наук Юрий Горюнов получил штраф за превышение скорости в размере 500 рублей. Нарушение было зафиксировано на трассе Москва-Уфа с помощью фоторадара. Согласно показаниям устройства, автомобиль Горюнова двигался со скоростью 92 км/ч при допустимых 70 км/ч. Казанец утверждал, что за всё время показатели спидометра не превышали 80 км/ч, и заявил о погрешности в работе фоторегистратора.



Внимательно изучив фотографии из «письма счастья», Горюнов заметил, что датчик фоторадара находится в положении, в котором он не может показывать достоверные результаты. Он вычислил, что из-за неподобающих для качественной работы прибора условий результаты измерений могут быть завышены.



Основываясь на сведениях о работе фоторадара «КРИС-П», а также научных фактах о прохождении радиоволн и об эффекте Доплера, казанец подтвердил свою гипотезу и вместе с юристом подал иск в Высокогорский районный суд.



8 апреля 2016 года штраф признали недействительным. Однако Госавтоинспекция подала апелляцию в Верховный суд Татарстана. В результате решение районного суда было отменено, а дело отправлено на рассмотрение. В ответ Горюнов направил в Верховный суд надзорную жалобу. Спустя несколько месяцев стало известно, что апелляция Госавтоинспекции недействительна, о чём рассказал сам Юрий Горюнов информационному агенству РИА «Новости».



– Я получил постановление заместителя председателя Верховного суда Татарстана, согласно которому определение судьи Рамиля Маликова (об отмене решения суда первой инстанции и направлении дела на новое рассмотрение) отменено, решение Высокогорского районного суда от 8 апреля 2016 года оставлено без изменения, – сообщил Горюнов.



Автор: Рената Кимаева



Фото: "Российская газета"