Этой осенью в рамках пресс-брифинга в Казани компания «Нестле Россия» поделилась результатами работы образовательной программы «Разговор о правильном питании» в регионе.

С докладом об итогах работы программы в Татарстане и дальнейших планах по внедрению программы в регионе выступили представители региональных структур власти республики. Участники пресс-брифинга обсудили важность роли школы в формировании культуры здорового образа жизни у молодого поколения.

Задача современной школы — воспитать полноценную гармоничную личность во всех ее аспектах, включая и нравственное, и интеллектуальное, и физическое развитие. Сюда же относится и забота о собственном здоровье, в том числе умение следить за питанием. Может ли школа научить ребенка правильно питаться?

Школа № 146, где помимо традиционных уроков по программе создан настоящий школьный ресторан. В концепции его работы реализованы все ключевые принципы программы, направленные на формирование элементарной грамотности и компетентности всех участников образовательного процесса в вопросах здорового питания.

– Наша школа уделяет особое внимание питанию детей, ведь это влияет на их способность к восприятию учебного материала. Регулярные уроки по программе «Разговор о правильном питании» дают необходимые знания о составе продуктов, принципах здорового питания, а кулинарные мастер-классы для детей и их родителей позволяют применить знания на практике. Кроме того, система работы школьного ресторана полностью основана на правилах здорового питания, не только в отношении блюд, но и относительно режима приема пищи, – комментирует Диляра Каримова, директор школы №146 г. Казани.



Присутствующие также смогли посетить открытый урок о правильном питании, где дети начальной школы продемонстрировали полученные знания: быстро разделили продукты по группам: белки, жиры и углеводы, приготовили овощной и фруктовый салаты, а также выполняли задания по методическим материалам.



Фото: пресс-служба Nestle



