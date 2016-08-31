Праздничный букет. Уже в четверг начнётся новый учебный год. Праздник не обойдётся без цветов



Не секрет, что цена прежде всего зависит от состава и размера букета: чем он больше и чем экзотичнее в нём цветы, тем дороже он может обойтись.



По данным компании Флорист.ру, в Казани небольшой сборный букет обойдётся примерно в 900 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цветы в закупке в среднем выросли на 12%.



– К празднику будет дополнительное подорожание – чем больше спрос, тем выше цены на цветы на голландских и других аукционах. Кроме того, в сам день 1 сентября цветочные магазины розничные, как правило, цены поднимут дополнительно, от 20% до 100% в зависимости от точки, поэтому, конечно, лучше делать предварительный заказ у проверенного продавца – это освободит вас от лишних переплат и нервов, – рассказала Metro Талия Ахметова, руководитель пресс-центра службы доставки цветов Флорист.ру.



В интернет-магазинах также можно заказать бесплатную доставку по городу, попросить доставить букет накануне вечером или утром перед выходом на торжественную линейку. Такая услуга из года в год набирает популярность, её рост составляет в среднем по РТ около 15–20%.



– Кстати, сейчас среди старшеклассников также набирает популярность такой формат, как заказ одной большой корзины с цветами и продуктами классному руководителю. Композицию можно также украсить дополнительными тематическими элементами, – посоветовала Талия Ахметова.



– Уже традиционно букеты учителям украшаются элементами в школьной тематике – цветными карандашами, линейками, красками и кисточками.Такой декор придаёт не только тематическую нотку, но и индивидуальность букету. Мы бы не советовали покупать для учителей букеты из красных роз, это всё же цветы с ярко-выраженной символикой, лучше предоставить флористу самому выбрать состав композиции, обозначив ему ваш бюджет, повод и получателя букета, – рассказала Талия Metro.



Фото: Флорист. Ру



