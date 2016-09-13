В Казани стартовала акция «Неделя добра», в связи с чем первоклассникам подарили так называемые «дневники добрых дел», где они могли бы фиксировать свои добрые поступки. Корреспондент metro узнал, сколько добра успели «натворить» ребята.



Мамина гордость



Алиса Бакеева, ученица 1 «А» класса школы №120 Алиса очень любит животных и мечтает привозить в Казань редких зверей и заботиться о них. На Новый год попросила у родителей питона и какаду. Алиса узнала всё о том, как за ними ухаживать, и теперь мечтает применить знания на практике.

– Однажды в море мы поймали мидий – Алиса их отпустила, – поделилась историей мама Алисы Нинель Султанова. – Ещё она с пяти лет ходит со мной в походы и очень помогает с костром и оборудованием лагеря. Она всегда поделится едой с другими путешественниками. Я очень ей горжусь!

Ежедневная доброта



Тимур Бессарабенко, ученик 1 «Е» класса гимназии №102 Ни один день у первоклассника Тимура не обходится без добрых дел.

1 сентября мама Тимура лежала с температурой. Сын заботился о ней.

3 сентября семья жарила рыбу на костре. Тимур помогал: носил дрова.

5 сентября первоклассник придерживал дверь девочкам при выходе из школы.

6 сентября Тимур полил все цветы в доме.

7 сентября Тимур помог сестрёнке достать игрушку, упавшую под тумбу.

8 сентября Тимур всю свою копилку с мелочью отнёс в школу для участия в благотворительной акции. И это только начало!







Сытые животные

Эрик Салихов, ученик 1 «Б» класса школы №117

Эрик очень помогает своим родителям. Каждые выходные у семьи Салиховых по традиции проводится уборка. Эрик вытирает пыль и всячески способствует тому, чтобы в доме царили чистота и порядок. Животных Эрик очень любит. Вместе со всем классом он принял активное участие в покупке корма для животных, находящихся в питомнике. Дома же у Эрика живут кошка и черепаха, которых он также всегда накормит. Вместе с остальными детьми Эрик с мамой собираются принять участие в ярмарке, вырученные средства от которой пойдут на благотворительность.

Добро и мир вокруг



Камилла Якубова, ученица

1 «Д» класса гимназии №102

Камилла с мамой Алиной считают, что добрые дела нельзя откладывать на потом, поэтому дневник начал заполняться уже со дня вручения. 1 сентября шёл дождь, и на линейке Камилла отдала свой зонт однокласснику, у которого не было капюшона. На следующий день в автобусе она уступила место бабушке. А на прошедших выходных Камилла с папой сделали скворечник.

– Я заметила, что благодаря «Дневнику добрых дел» моя дочь начинает отличать повседневные обязанности вроде заправки постели от действительно добрых дел, – рассказала Алина, мама Камиллы.

Активная и добрая



Элина Фарукшина, ученица 1 «В» класса лицея №5



Элина – очень активная и общительная девочка, поэтому у неё много друзей и она легко находит общий язык со всеми. Девочка очень любит читать и повсюду ходит с книжкой. Элине нет ещё и семи лет, но она уже всячески стремится делать добрые дела. Так, она помогает маме укладывать младшую сестрёнку, поёт ей колыбельные. Делает она это с удовольствием, потому что очень любит петь. Элина также поливает цветы, вытирает пыль, чистит лоток за котом. Ещё она делится своими игрушками с другими детьми, кормит уличных кошек, собак во дворе и уток на озере Кабан.







Текст: Марат Гайнуллин

Фото: из личного архива казанцев