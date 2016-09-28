Накануне в Челябинске на базе Русско-Британского института управления завершился отборочный чемпионат, где определились участники чемпионата Euroskills-2016, который пройдёт в Гётеборге с 1 по 3 декабря 2016 года.



Отборочные чемпионаты прошли по компетенциям «Визуальный мерчендайзинг» и «Администрирование отеля». Работу участников по компетенции «Администрирование отелей» оценивали по 100 критериям компетентные эксперты отрасли, а прочность знаний отельеров испытывали опытные актёры в роли скандальных туристов или привередливых клиентов.



Студентка казанского Международного колледжа сервиса Ксения Петухова в нелёгкой борьбе заняла первое место, разделив его с конкурсантом из Челябинска. Теперь она в составе сборной команды поедет в декабре 2016 года на международный финал в Швецию защищать честь России. В качестве основного или запасного игрока – решит результат тренировочного этапа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



Euroskills – Международный чемпионат рабочих профессий для студентов, которые получают профессиональное образование. Ежегодно в нем учувствуют представители 75 стран.



Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ