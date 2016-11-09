Весь мир в режиме онлайн следит за голосованием в США, делая прогнозы в пользу того или иного кандидата. Не остался в стороне и общественный активист, лидер казанского движения «Против преступности и беззакония» Дмитрий Бердников, устроивший "голосование" в метрополитене.
8 ноября на станции метро "Проспект Победы" казанцы имели возможность "проголосовать" за одного из двух кандидатов в президенты США, – сообщает "БИЗНЕС Online".
"Я думал, люди будут подсмеиваться — зачем нам Штаты, зачем нам их президент? Но реагируют вполне адекватно, берут бюллетени, многие делают селфи на фоне избирательной урны и портретов двух американских кандидатов. За полтора часа проголосовали примерно полсотни казанцев. Большинство откровенно высказываются за Трампа", – приводит слова Дмитрия интернет-издание.
Фото: www.business-gazeta.ru