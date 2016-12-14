С 27 по 31 декабря, а также 2 января жители и гости Казани смогут увидеть на стенах Кремля красочную праздничную программу. Фасад Спасской башни с прилегающими участками стены станет окном в сказочный новогодний мир, а привычные архитектурные детали приобретут новый необычный вид.

Все желающие смогут посмотреть два сюжетных анимационных представления, потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций на фасаде Кремля и даже оказаться участниками шоу. Мультимедийные новеллы «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь» созданы для всей семьи – они будут интересны и взрослым, и детям.

Первое представление – веселая история любви двух чемоданов, которая происходит в предновогоднюю пору. Главные герои, путешествующие со своими хозяевами и волей судьбы сталкивающиеся в разных городах, пройдут долгий путь от взаимной неприязни до счастливого воссоединения на багажной ленте.

Второе шоу – зимняя фантазия, посвященная детским мечтам. Завораживающая волшебная история погрузит зрителей в сон ребенка в канун Нового года и проведет по фантастическим мирам, рожденным безграничной детской фантазией. Особым подарком для зрителей станет виджеинг: новогодние песни из всеми любимых советских кинофильмов будут сопровождаться яркими тематическими видеозарисовками. На площадке будет работать кисс-камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в ее объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений.

Шоу общей продолжительностью около 40 минут будут транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера с 18.00 до 22.00, сообщает Комитет содействия развитию туризма. Мероприятие организовано при поддержке Мэрии Казани.



Фото: Алексей Спиридонов