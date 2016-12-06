По данным аналитиков Яндекс.Денег, за последний год пользователи из Казани потратили в интернете в два раза больше, чем годом ранее. Удвоилось и количество платежей. Чаще всего в сети казанцы оплачивают сотовую связь, заказы в интернет-магазинах, госуслуги, компьютерные игры и опции в соцсетях. Средний онлайн-платёж — 1270 рублей.



Больше всего за раз пользователи тратят на авиабилеты, кредиты и госуслуги. Этой осенью средний чек за билет на самолёт составил 9860 рублей. Это на 20% больше, чем год назад. По кредитам казанцы в среднем платят за раз 2670 рублей, примерно на треть меньше, чем осенью 2015 года — 3990 рублей. Средний чек за госуслуги почти не изменился: этой осенью — 2580 рублей, а прошлой — 2530 рублей.



Казанцы всё чаще оплачивают через интернет государственные, бытовые и другие повседневные услуги. Так, несмотря на то что средний чек почти не изменился, число платежей за госуслуги выросло на треть. Люди стали чаще платить онлайн и за ЖКУ: в этой категории количество платежей увеличилось в четыре с лишним раза. Здесь средний чек — 2520 рублей.



«Популярность электронных денег постоянно растёт. Это связано с тем, что многие пользователи предпочитают не оставлять на сайтах данные банковской карты, особенно зарплатной. Люди заводят электронный кошелёк и платят из него или с привязанной к нему карты. В любом случае продавцу доступен лишь номер кошелька. Оба способа онлайн-оплаты полностью безопасны, потому что защищены двухфакторной авторизацией с помощью смс и пуш-уведомлений», — говорит Александр Матвеев, руководитель отдела бизнес-аналитики Яндекс.Денег.



Фото: eco-turizm.net