Казанские разработчики приложений предлагают запустить 18 сентября на участки для голосования редких покемонов.



Портал Казань 24 рассказал об идее команды разработчиков установить модули для привлечения персонажей популярной игры на некоторых избирательных участках. Как утверждают сами авторы задумки, это просто эксперимент, а не попытка сорвать или препятствовать выборам.



По словам одного из авторов идеи, мысль возникла спонтанно. На это их вдохновила история молодого человека из Екатеринбурга, которого хотят привлечь к ответственности за ловлю покемонов в храме.



- Мы сами частенько играем в Pokemon GO, увидели рекламу выборов, вспомнили историю из Екатеринбурга, где парня хотят наказать за то, что в храме ловил покемонов. Ну и как-то всё сошлось, - поделился один из авторов инициативы.



Многие эксперты к идее отнеслись скептически. Массовое помешательство на Pokemon Go, по их мнению, не сможет существенно повлиять на избирательскую активность казанцев.



- В том, что вот таким образом люди пойдут на участки, я не вижу трагедии, и в то же время не верю, что это будет как-то значимо для явки. Скорее, тут может быть больший эффект с точки зрения СМИ – ведь агиткампания выпала на лето и оказалась немножко пресноватой. Серьёзные баталии начались только сейчас. Но значимого мобилизационного эффекта не будет, - высказался депутат Госсовета Татарстана и кандидат от КПРФ, Артем Прокофьев.



Нашлись и те, кто к идее отнёсся положительно.



«Раньше привлекали треугольниками, бочками кваса и чак-чаком. Теперь вот, похоже, покемонами. Будем надеяться - это повысит явку и гражданскую ответственность у молодёжи!» - комментирует сооснователь компании FlatStack и преподаватель ИТИС КФУ, Олег Курносов.



Pokemon Go появилась относительно недавно, дата релиза в США, Австралии и Новой Зеландии – 6 июля 2016 года. Вокруг приложения регулярно возникают споры и скандалы, а между тем количество скачиваний с каждым днём увеличивается.



Автор: Рената Кимаева

Фото: itc.ua