В первую пятницу октября отмечался Всемирный день улыбок! Поводом для этого праздника стало создание художником Харви Бэллом всеми известного и любимого смайла! Считается, что в этот день все должны помочь появиться хотя бы одной улыбке. Metro узнало у казанцев, как часто они пользуются своей улыбкой.



Помощь в работе



Валерия Младшева, специалист по продажам

В нерабочее время я улыбаюсь где-то пять раз в день, наверное. Хотя улыбка пригождается и в рабочем процессе. Регулярно разрешаю с её помощью конфликты. Вообще, улыбка – основа технологии продаж, поэтому при диалоге с коллегами или клиентами очень важно вовремя улыбнуться человеку, даже если он в плохом настроении. Самое главное и удивительное, что это реально работает. С помощью улыбки можно подружиться, а можно и рассчитывать на что-то большее. Улыбка делает любого человека привлекательнее, и я часто улыбаюсь понравившимся мне мужчинам на улице.



Поддержка в трудностях



Глеб Соловьёв, фотограф

Я улыбаюсь каждый день, как любой нормальный человек. Редко дарю улыбку прохожим. Я считаю, что улыбка не может разрешить какой-либо конфликт. Она в таких случаях не помощник, нужно действовать. Что касается дружбы «по улыбке», то всё зависит от ситуации. Если она выступит как поддержка в сложной ситуации, то, вполне возможно, станет началом хороших взаимоотношений. Я думаю, улыбка не может сказать о человеке ничего, так как мы никогда не знаем, что творится у человека в голове. И, как фотограф, я могу сказать, что улыбка идёт далеко не всем.



Больше, чем слова

Анна Аверьянова, журналист

Я улыбаюсь каждый раз, когда появляется повод, но чаще всего – когда повода нет. Улыбка помогает решать конфликты, это факт. Лучше всего, конечно, она работает во время ссоры с парнем, но иногда помогает избежать и неприятных столкновений с так называемыми «гопниками» на районе. Они всё-таки тоже мужчины, и улыбка на них действует. Подружиться, улыбнувшись кому-то, конечно, можно, но мне как-то не доводилось. Прохожим я не улыбаюсь, чего их баловать? Улыбка иногда говорит о человеке больше, чем его слова. И да, она идёт всем, у кого есть зубы.



Главное – искренность



Полина Яковлева, архитектор

Сейчас у меня такой период в жизни, когда я не очень оптимистично смотрю на мир. И если раньше я бы сказала, что улыбки – это наше всё и нужно улыбаться всем подряд, то сейчас – не скажу. Раз в день, конечно, я улыбаюсь, но вот чтобы улыбка решила какие-то мои проблемы, не помню. Я не улыбаюсь прохожим и также думаю, что вряд ли можно подружиться с кем-то, улыбнувшись в нужный момент, потому что улыбка бывает лживой. Да и вообще она идёт не каждому человеку. А вот если человек часто и искренне улыбается, то это уже может о чём-то говорить.



Улыбайтесь смелее



Булат Якубов, аналитик



Я очень часто улыбаюсь и вообще много шучу и смеюсь. Эдакий весельчак. И, конечно, улыбка помогает мне сглаживать разные конфликтные ситуации и «углы» в общении с людьми. Без сомнений, улыбка – это ключ к новым знакомствам и, как следствие, к дружбе. Правда, я до сих пор боюсь первым улыбнуться девушке для того, чтобы познакомиться. И, судя по моей жизненной ситуации, это нужно исправлять. Ещё я считаю, что по улыбке можно многое сказать о человеке, особенно если он делает это неискренне. По мне, так лучше пусть вообще не улыбается, чем так.



Фото: Из личных архивов казанцев



