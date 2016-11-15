На прошлой неделе мир узнал, что пост нового президента США займёт республиканец Дональд Трамп. Metro спросило у жителей Казани, как, на их взгляд, изменится политическая ситуация и что теперь будет делать Хиллари Клинтон



Причёска Трампа – огонь



Надежда Ермакова, руководитель в ЖКХ, 39 лет

Отвечу шуткой, которая гуляет по Интернету: «Болею за Трампа, как человека, не знаю, но причёска у него – огонь». Иными словами, выборы в США меня не очень волнуют. Я не вникала в предвыборные кампании, обещания кандидатов и не следила за выборами. «А тебе какая разница?», – говорит моя восьмилетняя дочь. Вот именно, никакой мне разницы нет, кто там, в США, выиграл, потому что я живу здесь, в России. И что теперь будет делать Клинтон – сказать не могу, мне всё равно. Что делают политики, когда проигрывают?



Клинтон ждут внуки

Тимур Кулахметов, адвокат, 34 года



От победы Трампа ничего не изменится. США – олигархическая республика, и выборы президента ни на что не влияют в политике штатов. Возможно, политика на Ближнем Востоке будет гибче и реализовываться станет иначе, чем при администрации бывшего президента. Могут быть пересмотрены отношения с Украиной и странами Балтии. Но каких-то существенных изменений, скорее всего, мы не увидим. А Клинтон с внуками будет сидеть. Если серьёзно, то эпоха Клинтонов в политике завершилась. Выборы президента были последней попыткой четы Клинтонов остаться хоть на время на политическом Олимпе.



Сильная и независимая

Айгуль Булатова, архитектор, 24 года

Я считаю, что на сильную и независимую державу не должны влиять выборы президента другой страны. За выборами в Соединённых Штатах Америки я не следила и в предвыборные программы кандидатов на пост президента особо не вникала. Меня больше интересует политика в своей стране. Единственное, мне нравится, как граждане Америки активно участвуют в голосовании. У каждого есть своё мнение, и они заинтересованы в будущем своей страны. Что касается Клинтон, думаю, она и дальше будет «толкать» свою политику.



«Сушить сухари»



Виктория Валькова,

фотограф, 31 год

Я с интересом следила за развитием событий. Считаю, что Трамп неплохой вариант для России, с точки зрения возобновления отношений. Однако до самого финала не верилось, что Хиллари может проиграть. С утра было ощущение, что это розыгрыш. По сути, страна голосовала за два варианта развития событий. Либо победит Клинтон, и тогда США продолжат вмешиваться в политику других государств. Либо победит Трамп, и тогда последуют изменения. Итоги выборов доказали, что людям нужны перемены. Учитывая, что Трамп обещал «посадить» Клинтон, видимо, Хиллари начнёт «сушить сухари» (смеётся).





Выборы – зоопарк



Татьяна Гришина, 33 года



Я могу выразить своё мнение о политике президента России. А что касается США? Зоопарк!!! Изменения к лучшему в Российской Федерации будут независимо от выбранного президента в какой-либо стране мира. За выборами я не следила, но относительно предвыборных программ знаю, что Хиллари Клинтон – демократ, Дональд Трамп – республиканец, Берни Сандерс – социалист. Вообще, Соединённые Штаты Америки меня волнуют не больше, чем все остальные 250 стран в мире. Естественно, Российская Федерация – исключение и в этот список не входит.



Автор: Регина Шагеева

Фото: Из личного архива казанцев