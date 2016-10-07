«В 2015 году на благотворительном вечере «Добрые сердца» общими усилиями южноуральцев, друзей фонда «Родная», был собран 900 101 рубль, – комментирует президент фонда «Родная» Наталья Баскова. – Благодаря этим средствам мы помогли нескольким малышам пройти курсы реабилитации в медицинских центрах, приобрели инвалидные коляски, ходунки, ингалятор и многое другое. Нашим дорогим семьям это дало надежду, что они не одни в борьбе за здоровье своих детей. Это важно! Благодарю каждого, кто поддержал нас в прошлом году и приглашаю на благотворительный вечер 2 ноября».

Добавим, в формате вечера – творческие выступления известных представителей политической, общественной и бизнес-элиты региона. В рамках благотворительного вечера они выйдут на сцену в качестве певцов и танцоров, чтецов и иллюзионистов. Так, в 2015 году на сцену вышли заместитель Председателя Законодательного Собрания Челябинской области, Председатель общественной организации «Деловая Россия» Константин Захаров. Вместе с дочерью Ольгой Захаровой исполнил песню «Я, тебе, конечно, верю…». Председатель Комитета социальной политики города Челябинска Лариса Мошкова вместе с художницей Ольгой Савчук представила песочное шоу «Все дети должны жить в семье». С шуточной песней о рыбалке выступил Павел Сумской – кандидат культурологии, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Челябинской государственной академии культуры и искусства, автор и телеведущий ТВ-проектов.

Приобрести пригласительный билет на благотворительный вечер можно по телефону 8 800 300 7474. Подробности о ходе подготовки благотворительного вечера «Добрые сердца» ищите на сайте fondrodnaya.ru.

Информационный спонсор проекта – медиахолдинг «Гранада Пресс»