Расскажите, как вы готовились к этой роли? Как создавали образ?



У Ольги мой характер

(а характер, как говорится, либо есть, либо его нет). Но в ней также присутствуют моя мама, моя подруга из детства, у которой один в один такая семья, в общем — такой микс. Я, в принципе, сильный человек, со стержнем, Ольга именно такая. Ты сразу это всё видишь и чувствуешь: где я могу почерпнуть нюансы со стороны, где мой стержень будет работать.







На съёмочной площадке сериала с вами происходили разные ситуации, достойные того, чтобы о них рассказать?



Я не всегда до конца понимала, как я буду играть Ольгу, очень много спорила с продюсерами во время съёмок: «Вот надо фразу поменять». Они меня всегда просили быть попозитивнее, я-то человек достаточно агрессивный, может, баба нормальная, но я тётенька недобрая, поэтому ребятам приходилось меня просить мягче делать. Мне казалось, что моя задача - всё разнести сейчас, со сковородкой, со скалкой, я сейчас всех разнесу. Но при этом я всех спасу, свою семью! С другой стороны, я в начале съёмок не дала темпа бешеного. И вот мы спорили с продюсерами, и Артем Логинов, и Александр Дулерайн, все участвовали, и все эту Ольгу постепенно лепили. Это абсолютно совместная работа. Там есть моё авторство, но ребята всё равно свою Олю пытались во мне выстроить. А я с ними спорила: вашу Олю я никогда не сделаю, я сделаю свою! В итоге мы нашли какие-то компромиссы и сделали совместную Олю.







С какими партнёрами вам больше нравится работать — с именитыми или с неизвестными?



Я очень люблю с сильными партнёрами работать. Потому что если с тобой сильный партнёр в кадре, ты за ним тянешься. И ему соответствуешь. Если с тобой слабый, ты летишь с ним в пропасть. Вот и всё. Это не зависит от известности или неизвестности.







— Вы работаете в разных жанрах. На каком языке — комедийном, трагедийном — вам проще говорить со зрителем?



— На трагедийном, наверное, мне легче говорить. А на комедийном — сложнее, потому что насмешить — сложнее. И каждый раз ты ищешь какие-то правильные ноты. И это постоянный поиск.







— Как думаете, что зритель понимает лучше — комедии, драмы, триллеры? И лично вам какие фильмы больше нравятся и почему?



— Я меломан от кино, я всё люблю. Я и ужасы люблю, и комедию, и трагедию. Лишь бы это было сделано талантливо. Вот и всё.



Фото: ТНТ