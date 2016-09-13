Итальянский архитектор Джанни Россо открывает дизайн-студию в Казани. Мы встретились с Джанни и обсудили его новый проект, взгляды на архитектуру и его подход к работе.



Расскажите про студию. В каких направлениях она будет работать?



Я и мой коллега хотим открыть студию высокого уровня профессионализма и качества. У нас уже есть студии в Китае, Болгарии и Италии. В основном мы занимаемся проектами по интерьеру. У нас есть свой стиль, и мы бы хотели продолжить работу в том же духе, не отклоняясь от тех работ, которые есть на сегодняшний день.







На каком этапе проект сейчас?



В Казани мы только начали изучать рынок, мы занимаемся этим уже в течение двух месяцев. Мы были очень рады познакомиться с теми людьми, которые могли бы помочь нам найти интересные проекты для осуществления. Я и мой коллега, мы оба итальянцы, но будем постоянно присутствовать здесь. Мы бы хотели участвовать в развитии архитектуры Казани и России.







Планируете ли вы привлекать российских и казанских дизайнеров и архитекторов?



Абсолютно да. Это можно назвать нашим главным желанием – сотрудничество с казанскими и российскими архитекторами. Это возможность обменяться опытом. Почерпнуть что-то новое или привнести что-то своё. Мы хотим развиваться вместе. Это наша основная идея.







Расскажите, каких принципов вы придерживаетесь в своей работе?



Что касается архитектуры: мне нравится совмещать какие-то исторические материалы (мрамор, кирпич) и что-то очень лёгкое (металлические структуры, много стекла) и, конечно же, очень много света. По интерьеру придерживаюсь следующей идеи: я стараюсь делать так, чтобы каждая комната была особенной. Это может быть единый стиль, но комнаты должны отличаться одна от другой, чтобы было что-то индивидуальное в каждом помещении. Само собой, если мне позволяет клиент, потому что у каждого своё видение и свои запросы.







Кстати, о работе с заказчиком. Клиент – это враг или соратник в работе дизайнера?



Очень сложный вопрос на самом деле. Мой старый учитель, когда я только начинал свою карьеру, сказал: «Клиент хуже, чем самый страшный враг» (смеётся). К клиенту нужно всегда хорошо относиться и прислушиваться к его желаниям. Но при этом нужно очень внимательно относиться к тому, что ты сам делаешь. Заказчик может поменять свою мысль, идею и даже отношение к вам и вашей работе. Главное, клиент всегда прав. Конечно, очень важна симпатия и эмпатия к клиенту. С ним нужно находиться на одной волне, важно прочувствовать клиента, понять его мир и восприятие.







Какой бы вы дали совет начинающим дизайнерам?



Будьте любопытными. Любопытство – это основа творчества. Даже в некрасивых вещах всегда есть что-то хорошее и наоборот. Не может быть абсолютно плохого, и нет ничего идеального. Что такое любопытство? Это желание улучшиться.



Автор: Рената Кимаева

Фото: предоставлено Джанни Россо



