Яндекс, подводя итоги 2016 года, проанализировал поисковые запросы, которые задавали казанцы в уходящем году, и попытался выяснить, что вызвало самый живой интерес у горожан.



Среди самых популярных событий, которые интересовали жителей Татарстана в уходящем году, первое место досталось открытию Парка динозавров в Казани.



Второе место по активности запросов занимают жители Альметьевска – в уходящем году их интересовало открытие пляжа в Альметьевске.



Тройку лидеров замыкает запрос о запуске Яндекс.Такси в Казани.



На четвертом и пятом местах разместились запросы о Спасской ярмарке

в Елабуге и исчезновение Сулеймана Зарипова соотвественно.



Самыми популярными женщинами у жителей Казани

в 2016 году стали Марго Робби, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Регина Збарская, Карина Козырева.



Не прочь казанцы и поиграть: среди популярных запросов на игры у жителей Казани в 2016 году стали: Slither.io, Pokemon Go, Diep.io, Battlefield 1, Far Cry Primal55.



Фото: из открытых источников Интернета



















