Яндекс, подводя итоги 2016 года, проанализировал поисковые запросы, которые задавали казанцы в уходящем году, и попытался выяснить, что вызвало самый живой интерес у горожан.
Среди самых популярных событий, которые интересовали жителей Татарстана в уходящем году, первое место досталось открытию Парка динозавров в Казани.
Второе место по активности запросов занимают жители Альметьевска – в уходящем году их интересовало открытие пляжа в Альметьевске.
Тройку лидеров замыкает запрос о запуске Яндекс.Такси в Казани.
На четвертом и пятом местах разместились запросы о Спасской ярмарке
в Елабуге и исчезновение Сулеймана Зарипова соотвественно.
Самыми популярными женщинами у жителей Казани
в 2016 году стали Марго Робби, Ольга Бузова, Ксения Собчак, Регина Збарская, Карина Козырева.
Не прочь казанцы и поиграть: среди популярных запросов на игры у жителей Казани в 2016 году стали: Slither.io, Pokemon Go, Diep.io, Battlefield 1, Far Cry Primal55.
Фото: из открытых источников Интернета