Автомобилистов достаточно часто выделяют в особую социальную группу.



Аналитики агенства ПромРейтинг обратили внимание на существование двух тенденций среди автомобилистов, когда они видят попавших в беду водителей: «сегодня помогу я, завтра помогут мне», что крайне распространено среди представителей кавказского региона, практически всегда, без колебаний, приходящих на выручку бедствующим автолюбителям. Похожие установки в порядке вещей и в других уголках страны со сложным рельефом, длинными перегонами и экстремальными температурами.



А также, вторая тенденция – неучастие или опосредованное участие. Идеология эта незаметно пришла с запада. Вместе с доступностью технических средств связи и эвакуации автомобилей, развитостью автомобильных сервисов, четким разделением труда, эффективными спасательными службами (прежде всего МЧС), распространенностью придорожных отелей, отсутствием экстремальных температур, низким уровнем преступности, сформировали в жителях крупных городов культуру отказа от помощи на дороге.



– Люди, не имеющие технических навыков, и не обладающие свободным временем не видят смысла в остановках рядом со стоящими автомобилями, не имеющими следов крупных ДТП. В такой ситуации сознательный гражданин скорее позвонит профильным службам, нежели сам полезет продувать карбюратор, – к таким выводам приходят аналитики.



Комплексное исследования по заданной теме проводилось в период с 1 августа по 10 сентября 2016 года при участии десяти рабочих и двух контрольных групп исследователей (разных полов и комплектности), шести автомобилей различных марок, типов кузовов (в том числе и размеров), стоимости (престижности) и стран производителей (иномарки/отечественные). Переменными условиями также выступали – день недели, время суток, атмосферные осадки, варианты состояния автомобиля (открытый капот, знак аварийной остановки, аварийные фонари, спущенное колесо и т д) и районы города.



Аналитики агенства ПромРейтинг ставили себе следующую цель – на основе сбора и обработки информации, определенной условиями исследования, установить среднее время ожидания отклика автомобилистов из казанского дорожного потока на нестандартную чрезвычайную ситуацию с участием другого автомобилиста, средний процент откликающихся автомобилистов, факторы, оказывающие влияние на отклик.



Результаты исследования



– Удивление – главный эпитет, которым можно охарактеризовать впечатление от знакомства с результатами конкретной исследовательской работы. Просто так остановиться и уточнить, не нужна ли человеку помощь в «аварийной» машине, в среднем решаются лишь 0,047% казанских автомобилистов. В случае с одинокими девушками у остановившейся на «аварийках» машины первый отклик в среднем наступает через 38 минут блуждания вокруг ТС или 1 558 проехавших автомобилей. Тут нужно оговориться, что внимание на представительницу прекрасной части человечества обращают почти все, многие сбрасывают скорость, но помощь так и не предлагают, – комментируют результаты исследования аналитики.



С мужчинами-одиночками ситуация еще хуже: средний простой до первого предложения помощи 64 минуты или 2 624 проехавших мимо автомашины.



В случае с компаниями людей, находящимися около остановившегося у обочины автомобиля, ситуация еще хуже. Тут можно говорить фактически о полном игнорировании проблемы со стороны казанского автомобильного потока.



В ходе проработки темы взаимопомощи на казанских дорогах агенству удалось выяснить, что наибольшие шансы на получение хоть какой-то поддержки имеют молодые девушки на машинах средней ценовой категории со включенными «аварийками», открытым капотом, без аварийного знака (!), стоящие под проливным дождем днем в субботу на просматривающейся заранее дороге со средней интенсивностью движения, находящейся в одном из спальных районов Казани.



Фото: предоставлено независимым Аналитическим агентством ПромРейтинг