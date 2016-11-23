Яндекс.Афиша сравнила запросы жителей семи крупнейших городов России о кино, театрах, концертах, музеях и выставках. Выяснилось, что по уровню интереса к культурным событиям Казань занимает пятое место, опережая Новосибирск и Челябинск.



Интересно, что жители Казани активнее интересуются театром, чем кино: согласно исследованию по уровню интереса к театральным спектаклям Казань уступает только Санкт-Петербургу и Москве. Запросы со словами [театр], [спектакль], [репертуар] и [афиша] здесь задают чаще, чем в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Челябинске — хотя число театров на душу населения в этих городах больше.

Новинки кинопроката казанцев интересует меньше, чем жителей других изученных городов: запросы со словами [кинотеатр] и [киноафиша] встречаются в Казани реже.



В этом году на Яндекс.Афише самым популярным у казанцев спектаклем оказалась «История любви. Комедия ошибок» — на эту постановку купили больше всего билетов. Среди концертов наибольший интерес вызвало выступление башкирского певца Элвина Грея, а в кино по электронным билетам больше всего людей сходило на «Зверополис». Самым привлекательным шоу для казанцев стало представление Cirque du Soleil.



Быстрее всего казанцы раскупали билеты на цирковое шоу братьев Запашных «Эмоци и…», а также на концерт Александра Дроздова из «Синей птицы».







Средняя стоимость билетов на концерты в Казани составила 1400 рублей, в кино — 225 рублей, а в театр — 800. Самые дорогие билеты продавались на мюзикл «Хулиган. Исповедь» — за них можно было отдать около пяти тысяч рублей. В целом же цены в Казани ниже, чем в Москве и в Санкт-Петербурге.



Фото: aliasibtheatrejournal.blogspot.ru

