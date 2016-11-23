Казанская пенсионерка Таисия Андреева обратилась в суд с иском против компании IKEA c требованием возместить ей 1 млн рублей за причиненный ущерб.
Суть претензий пенсионерки заключалась в том, что она в 2013 году поцарапал ногу о стеллаж, расположенный в магазине. Пенсионерка хотела взыскать с компании 400 тысяч рублей, потраченных ею на лечение, а также 600 тысяч рублей — за компенсацию морального ущерба.
Суд состоялся 22 ноября. В результате женщина приняла условия мирового соглашения, предложенного представителями "Икеи" в рамках судебного разбирательства, и получила от компании в качестве компенсации за травму ноги 200 тысяч рублей.
«Суд утвердил мировое соглашение сторон. В качестве материальной компенсации Андреева получит 100 тыс. рублей, столько же в качестве компенсации морального вреда», - приводит слова пресс-секретаря Советского райсуда Казани Айгуль Шабняевой "Ъ".
Фото: kazan.ros-spravka.ru