Дружеский поединок. Игроки ведущих спортивных клубов Казани сыграли в настольный теннис



Одни из лучших игроков команд ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин» – хоккеист-нападающий Дмитрий Обухов и футболист-защитник Серхио Санчес – сошлись в показательном матче по настольному теннису.



Любительский турнир по настольному теннису Ping-Pong Battle состоялся вечером 3 ноября в одном из развлекательных центров Казани.



Матчу чемпионов предшествовала игра болельщиков татарстанских – футбольной и хоккейной – команд. В ней приняли участие по 15 игроков от каждой из команд болельщиков. В результате жаркой борьбы в финал вышли: болельщик «Рубина» Радик Галимзянов и представитель команды болельщиков «Ак Барса» Марат Зинатуллин. Этим ребятам выпала честь сразиться за одним теннисным столом со своими кумирами.



– Обухову я сначала проигрывал, но в итоге выиграл со счётом 12:11, – поделился радостью Радик Галимзянов, который, по его словам, спортом занимается каждый день.



– Рассчитывал, что буду играть с Дмитрием Обуховым, но так получилось, что играл с футболистом «Рубина», – рассказал болельщик «Ак Барса» Марат Зинатуллин. – Но играть с Серхио Санчесом было интересно.



Понравилось мероприятие и профессиональным спортсменам. По словам Санчеса, «это было очень хорошее мероприятие»:



– Мне было приятно провести матч против одного из лучших игроков «Ак Барса». Вообще – сыграть с игроком хоккея. Также в очередной раз мне удалось углубить своё знакомство с казанцами и почувствовать себя одним из них, – поделился своими впечатлениями Серхио.



– Народу было много, всё понравилось, – согласился со своим коллегой по большому спорту Дмитрий Обу-хов. – Мы иногда с нашей командой играем в футбол и пляжный волейбол. Теперь будем играть и в пинг-понг, – с улыбкой заверил он.



Цифра

2:1

С таким счётом победил хоккеист-нападающий ХК «Ак Барс» Дмитрий Обухов.



Текст и фото: Роза Ибрагимова