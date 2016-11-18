Графолог и почерковед Лариса Исакова проанализировала подписи южноуральских чиновников и пришла к интересным выводам. Например, что губернатор Борис Дубровский нацелен на будущее, его первый заместитель Евгений Редин – привязан к семье, а глава регионального Минстроя Виктор Тупикин обладает способностью договориться с любым человеком.



Исследование эксперта попросила провести южноуральская газета «Губерния». Причём первым «под лупу» попала подпись президента России Владимира Путина.



Его Исакова охарактеризовала как закрытого человека. Дело в том, что его подпись состоит из «крышечек», то есть элементов, которые написаны снизу вверх.



– Это говорит о закрытости чувств, эмоциональной сдержанности. Многочисленное повторение элементов показывает, что для человека большую роль играет статус, – считает графолог.



Она также отметила необычное написание буквы «в» с так называемым наращиванием – это сильный признак того, что человек пробивался, добивался всего сам. Почерк достаточно понятный: можно различить отдельные буквы. Это, как правило, говорит о коммуникабельности, человек хочет, чтобы его понимали.



Второй подопытный – губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В его подписи почти отсутствует средняя зона. Это основная зона слова, в которой нет букв с верхними или нижними выступами.







– Отсутствие этой зоны в подписи Бориса Дубровского говорит о том, что человек нацелен на будущее. Каждый шаг его выверен, всё должно быть просчитано. В подписи нет резких выбросов элементов, это, как правило, характеризует человека как не злого, не агрессивного. В целом такое сочетание элементов характерно для чисто мужского типа с логическим складом ума, – считает Лариса Исакова.



О том, как охарактеризовала графолог других членов южноуральского парламента, читайте в материале «Губернии».



